أرملة شهيد طيار ورفضت أدوار الإغراء.. 15 معلومة عن سناء مظهر في ذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة "سناء مظهر"، التي لمعت في فترة الستينيات، فكانت إحدى الممثلات الثلاث في فيلم "بياعة الجرايد"، مع الفنانة ماجدة ونعيمة عاكف.

وقدمت الفنانة الراحلة، خلال مسيرتها عددًا من الأعمال السينمائية المميزة منها "مدرستي الحسناء، شاطئ المرح، جريمة في الحي الهاديء"، ورحلت عن عالمنا يوم 6 أغسطس 2018.

ونرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنانة الراحلة:

1- ولدت في 17 أغسطس 1932، واسمها عند الولادة "سناء محمد صبيح".

2- تزوجت من الطيار حربي حسن القصري، الذي استشهد أثناء حرب الاستنزاف، يوم 8 يونيو 1967 فوق مطار أنشاص.

3- اختفت لفترة عقب استشهاد زوجها، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية التي عُرضت عليها.

4- رفضت الزواج بعد زوجها الشهيد طوال حياتها.

5- شاركت في العديد من الأعمال التاريخية مثل "على هامش السيرة" وأدت دور الملكة "بلقيس".

6- قابلت صعوبات ومشكلات داخل الوسط الفني، بسبب جمالها، كما اعتادت تصميم كل تفاصيل شخصيتها الفنية بنفسها، بداية من تسريحة الشعر حتى الإكسسوارات.

7- اشترط عليها البعض تغيير لون شعرها الأشقر، مقابل العمل وكانت ترفض، ولم يزد تاريخها السينمائي عن 13 فيلمًا.

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8- ارتدت سناء مظهر الحجاب واعتزلت الفن تمامًا عام 1985، ولم تخجل من أي عمل قدمته بعد اعتزالها.

9- ظهرت في أحداث فيلم "بياعة الجرايد"، باعتبارها صديقة الفنانة ماجدة والفنانة نعيمة عاكف، وفي إطار خطتهن لجذب انتباه يوسف شعبان، تغني ثلاثتهن "حطة يا بطة".

أغنية حطة يا بطة

10- رفضت أدوار الإغراء بإصرار، ويُذكر أنه عرض عليها أحد أعمال يوسف السباعي، واعتذرت لضمه مشاهد إغراء.

11- أطلق عليها الكاتب يوسف السباعي لقب "مارلين مونرو الشرق".

12- كان آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عن رواية أسامة أنور عكاشة، وتأليف محمد حلمي هلال، وإخراج فؤاد عبدالجليل، ولعبت فيه دور زينات، عام 1985.

13- أقيم عزاء الفنانة سناء مظهر، في مسجد الشرطة على طريق صلاح سالم، بحضور عدد من أفراد أسرتها وبعض الفنانين، وسط غياب تام لنجوم الفن.

14- حرص كل من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان أيمن عزب، على تقديم واجب العزاء في الراحلة.

15- قال عنها الناقد الفني محمود عبدالشكور، إنها أدت أدوارًا عظيمة، وكانت لديها شخصية قوية، ساعدتها على أداء أدوار الشر والغطرسة وذات "ملامح بنت بلد"، وكتب عنها في حسابه على "فيس بوك": "أن سناء كان لديها مظهر الشقراء الشريرة، وأنه كان يشعر بها كأميرة قادمة من عصر رائع، أو بلقيس عصرية تظهر بمكياج كامل "رغم أنها جميلة دون أى شيئ".