هنا شيحة: والدي هو الرجل الحقيقي وأتمنى تسليط الضوء على المرأة المطلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - صرحت الفنانة هنا شيحة لإحدى المجلات العربية بعدة تصريحات عن حياتها الشخصية، وحياتها العملية، في أول حوار لها عقب انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، وقد تجاهلت هنا الحديث عن علاقتها بفلوكس وأسباب انفصالهما، وفضلت الحديث عن أعمالها الجديدة وكواليس حياتها بشكل عام.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أهم التصريحات:

1- أتمنى تقديم أدوار قائمة على أعمال روائية مثل أدب نجيب محفوظ، فلدينا تاريخ وعصور كثيرة من الممكن تقديمها في أعمال فنية.

2- أحب السينما منذ الصغر، لقدرتها على خلق أحلام المبدعين، فالسينما لها قدرة على كسر حواجز اللغة والثقافات المختلفة.

3- هواياتي القراءة والرياضة والكتابة.

4- أحاول أن ألتزم بتناول الأكل الصحي، ولا أترك نفسي لزيادة الوزن.

5- نشأت على البحر، وأغلب إجازاتي الصيفية في الجونة أو الساحل.

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6- أنا سفيرة لمبادرة صناع الخير، وشاركت في مبادرة " عنيك في عنينا".

7- أرى أن والدي هو الرجل الحقيقي، حيث تتمثل فيه كل الصفات الجميلة، طيب، جدع، حنون، ويعطيني مساحتي الشخصية.

8- لا بد أن نجد أعمالا على مدار السنة، وهذا يخلق فرص عمل طوال السنة، ورواجا أكبر للصناعة.

9- أتمنى أن أكون مخرجة، فالعمل الفني يعطيك فرصة كبيرة لتبدع وفي النهاية أنت لديك قصة من خيال مؤلف.

10- أتمنى تسليط الضوء على قضايا الأسرة والمرأة المطلقة بعد الانفصال في عمل درامي.

11- أجسد شخصية تدعى "دارين"، في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ونظرتي للحياة مثالية، وهذا سبب رفضي معظم المتقدمين للزواج".