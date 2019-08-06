فيديو| حسن الرداد يدعو بالشفاء لميريام فارس ويكشف عن رأيه في هيفاء وفيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان حسن الرداد إن الفنانة فيفي عبده قطعة سكر ، وعلى الفطرة، كما أنها سيدة جميلة على فطرتها ودمها خفيف وجدعة جدا، وبتحب كل الناس وقلبها أبيض.

وأضاف الفنان حسن الرداد خلال لقاء مع برنامج "عرب وود" أن الفنانة هيفاء وهبي صديقة عزيزة على قلبه، ويعتز بصداقتها جدًا، بعد أن تعاونا سويا في مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، مشيرًا إلى أنها فنانة محترفة.

وتمنى الفنان حسن الرداد الشفاء للفنانة ميريام فارس، ووجه رسالة لها عبر البرنامج قائلا: "ألف سلامة عليكي يا ميريام".

وشارك الرداد في بطولة مسلسل "الزوجة 18" من بطولة سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، وهو من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.