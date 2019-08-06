بعدما ظهر طريح الفراش.. الإعلامي الإماراتي أحمد خميس يكشف تفاصيل مرضه- فيديو

كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن إصابته بمرض مزمن، بعدما ظهر في صورة وهو طريح الفراش ويخضع لفحوصات طبية داخل أحد المستشفيات، كتب عليها ”أعتذر لكم من كل قلبي، حتى وإن لم أخطئ“.

وقال الإعلامي خميس، وهو زوج الإعلامية مشاعل الشحي، عبر ”إنستغرام“ إن المرض يسمى ”الصداع النصفي المزمن“.

وأشار إلى أنه أُصيب بالمرض منذ عامين، ولكنه لم يكن يعطي له أهمية، إلا أنه لجأ للطبيب لأنه عند السفر كان يعاني آلامًا شديدة بجانب واحد من الرأس قبل هبوط الطائرة بدقائق.

وبين خميس أنه لم يكن يريد أن يثير القلق لدى متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشر صورًا له من الفحوصات، ولكنه كان يريد منهم الدعاء له.

وبعد نشر الصورة، ظهر الإعلامي في فيديو ليطمئن متابعيه على حالته الصحية، وقال إن أكثر الأشياء التي أثرت على معنوياته هو سؤال الطبيب عن إصابة أحد من أفراد أسرته بهذا المرض المزمن، لأن أهله ليسوا على قيد الحياة، موضحًا أن سبب الإصابة بهذا المرض إما عوامل مناخية أو وراثية.

وبين الإعلامي الإماراتي أن الصداع النصفي المزمن يسبب له حالة اكتئاب، ويرفع من حساسيته تجاه الروائح والضوء والإزعاج، التي تسبب له صداعًا يستمر من 3 إلى 24 ساعة ولا يهدأ إلا باستخدام الأدوية، وهو أمر يحزنه، على حد تعبيره. وتحدث عن آثار المرض عليه، إذ إنه لا يستطيع أن يقول الكلام بشكل منتظم، وتحدُث له حالة من ”التلعثم“ في الكلمات، معربًا عن تفاؤله.