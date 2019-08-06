شريهان تكشف عن صورة لابنتها.. ولكن؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة شريهان للمرة الأولى عن صورة شبه واضحة لابنتها الصغرى “تالية القرآن” بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها العاشر، لكنّها تعمّدت إخفاء معالم وجهها. وظهرت في صورتين بجوار طفلتها “تالية القرآن” وتحمل كعكة عيد الميلاد، وقامت بإخفاء وجهها وملامح صغيرتها في الصور المرفقة. تجدر الإشارة إلى أن شركة “العدل جروب” تعاقدت مع هيئة الترفيه في المملكة العربية على تقديم عروض مسرحية تقدّمها الفنانة شريهان بسلسلة حفلات في السعودية.

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