أمل حجازي لكل من قصّرت بحقّه: “سامحني”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت أمل حجازي عن توجهها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ونشرت فيديو قالت فيه: “أطلب من كل شخص قصّرت في حقه عن قصد أو غير قصد أن يسامحني”.
وأضافت: “أشكرك يا رب على هذه النعمة التي أنعمتها عليّ، مقصرة معك رغم كل ما أفعل من عبادة وصلاة وحج، ما أعطيتني إياه كبير”.
وتابعت: “بدل أن أكون واقفة على مسرح في هذا الوقت، انا بين يدي رحمتك على جبل عرفة”، مضيفة: “يا رب تقبّل منّي ومن جميع المسلمين حج بيتك”.
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