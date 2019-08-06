أمل حجازي لكل من قصّرت بحقّه: “سامحني”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت أمل حجازي عن توجهها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ونشرت فيديو قالت فيه: “أطلب من كل شخص قصّرت في حقه عن قصد أو غير قصد أن يسامحني”.

وأضافت: “أشكرك يا رب على هذه النعمة التي أنعمتها عليّ، مقصرة معك رغم كل ما أفعل من عبادة وصلاة وحج، ما أعطيتني إياه كبير”.

وتابعت: “بدل أن أكون واقفة على مسرح في هذا الوقت، انا بين يدي رحمتك على جبل عرفة”، مضيفة: “يا رب تقبّل منّي ومن جميع المسلمين حج بيتك”.