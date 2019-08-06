الأمير تشارلز في فيلم “جيمس بوند” الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، 70 عاماً، دعوة لتأدية دور صغير في فيلم عن العميل البريطاني الشهير جيمس بوند.

وقال مصدر لموقع “The Sun” البريطاني إن الأمير تشارلز زار موقع تصوير الفيلم في شهر حزيران الماضي، حيث تلقى العرض.

ويدرس الأمير الموضوع الآن ومن المرجح أن يبقى قراره قيد السرية، ولكن في حال رفض، على الأغلب ستتجه أنظار المنتجين إلى نجليه، الأميرين وليام وهاري.

والجدير ذكره أن والدة الأمير تشارلز، الملكة إليزابيث شاركت في تأدية دور صغير في الفيلم في العام 2012.