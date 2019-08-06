هنا شيحة تتغلب على أحزانها بلوك جديد – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: ظهرت الفنانة الشابة هنا شيحة بلوك جديد وإطلالة مختلفة مفعمة بالحياة، خلال جلسة تصويرها الأخيرة التي تألقت فيها بشكل أكثر جاذبية وأناقة، برهنت من خلالها أنها تغلبت على أحزانها عقب إعلان طلاقها.

وكانت هنا شيحة، أعلنت منذ فترة قليلة انفصالها عن الفنان الشاب أحمد فلوكس بعد زواج دام لأشهر قليلة، وبدأت قصته من خلال تصويرهما أحداث الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي اشتركا به سوياً في بطولة إحدى قصصه.

ويذكر أن هنا شيحة، شاركت بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل “الطوفان، أرض النفاق، ظل الرئيس، شارع عبد العزيز، ٧ ش السعادة” وغيرها، كما أنها مشاركة في بطولة أحداث الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”.