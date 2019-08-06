برومو فيلم “الفلوس” لـ تامر حسني يحقق رقمًا قياسيًا في ساعات

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر الجمهور وتحديدًا محبو النجم المصري تامر حسني طرح فيلمه الجديد “الفلوس” في الصالات السينمائية المصرية والعربية بفارغ الصبر.

وقد اجتاح البرومو الخاص بالفيلم مواقع التواصل الإجتماعي طيلة الساعات الماضية، حيث تصدّر صفحات الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “إنستجرام”.

الفيديو الدعائي لفيلم “الفلوس” حقق أكثر من مليوني مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره عبر صفحات تامر حسني الرسمية على مواقع الإنترنت.

الفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، ويشارك فيه إلى جانب تامر حسني كل من النجم خالد الصاوي والنجمة زينة والفنانة الصاعدة عائشه بن احمد ونجم الكوميديا محمد سلام.

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تجدر الإشارة إلى أن قصة فيلم “الفلوس” وضعها تامر حسني، أمّا السيناريو فقد صاغه محمد عبد المعطي، والعمل من إنتاج شركة “نيو سينشري”.

ومن المعروف أن تامر حسني حقق أعلى إيرادات السينما المصرية والعربية بفيلم “البدلة” الذي طرح في الصالات السينمائية في موسم عيد الأضحى المنصرم.