وسط جضور غفير شق وليد توفيق طريقه في بيروت… ما القصة؟

بحضور النجم العربي وليد توفيق، ونخبة من الإعلاميين وحضور غفير من معجبي الفنان العربي افتتحت “باريس بيرفيومري” أول متاجرها من علامات العطور الفاخرة في سنترو مول الشهير الكائن في قلب منطقة الجناح في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتقدم “باريس بيرفيومري”، وهي أحدث علامة للمنتجات العصرية ضمن محفظة الشركة الأم “بيروت لاكجوري”، للعملاء المميزين وخبراء الجمال طيفاً واسعاً من أشهر علامات العطور الفاخرة في العالم.

ويعد المتجر الجديد في سنترو مول وجهة راقية للعطور الأصيلة تتيح لعشاق العطور الحصول على أحدث الإصدارات التي تتناغم مع شخصياتهم المختلفة وتعزز جاذبيتهم في كافة المناسبات.

Advertisements

وتم تصميم المتجر الممتد على مساحة تبلغ 55 متراً مربعاً وفق معايير تراعي راحة العملاء. ويتميز المتجر بمجموعة مبتكرة من المؤثرات المرئية، إلى جانب منصات خشبية خفيفة الوزن وجدران خلفية يسهل الوصول إليها لتتيح للعملاء تجربة المجموعة الواسعة من علامات العطور العالمية بصورة مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المتجر ركناً خاصاً يتيح للعملاء الجلوس وتجربة عينات المنتجات براحة تامة والاستعانة بفريق مؤهل ومتعدد اللغات من خبراء العطور الذين يقومون بفضل معرفتهم الواسعة بتقديم المشورة للعملاء حول أحدث المنتجات من العلامات التجارية الرائدة في مجال العطور العالمية، ومساعدتهم على اعتماد خيارات مستنيرة.

وخلال إعلانها عن إطلاق “باريس بيرفيومري” في سنترو مول، قالت نهلة جابر، مديرة التسويق في شركة “بيروت لاكجوري”: “تتمثل فلسفتنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا الكرام في منطقة المشرق العربي. ومن منطلق التزامنا بهذا النهج، نعمل بصورة مستمرة على توفير تجربة استثنائية غامرة بالإبداع وتقديم أفضل معايير خدمة العملاء في كل ما نقوم به. ونحن في بيروت لاكجوري نتبنى رؤية تهدف إلى الارتقاء بمكانتنا إلى التميز، ولا ندّخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية”.

وأضافت: “تتشكل أفضل العطور من مزج المكونات الطبيعية والحديثة بأسلوب إبداعي. وفي ظل إطلاق الآلاف من تركيبات العطور الجديدة كل عام في جميع أنحاء العالم، نتوخى معايير انتقائية في اختياراتنا لاعتماد الروائح الأكثر جاذبية لعشاق العطور في المنطقة. وهو ما يجعل تشكيلاتنا الحصرية من العطور المتخصصة والتجارية جذابة لمختلف الأذواق”.

ويلجأ خبراء العطور إلى استخدام العديد من الأساليب التقليدية والحديثة لمزج العطور وفق أكثر الآليات المبتكرة بهدف إنتاج روائح استثنائية تتفرد بطابعها العطري الإبداعي وتصميمها الجمالي الخاص بكل منها، ليكون بذلك متجر “باريس بيرفيومري” وجهة مثالية لتلبية كافة الأذواق واكتشاف الرائحة المناسبة لكل شخص.