حسن الرداد يتحدث عن أبرز المحطات في حياته

كشف النجم المصري حسن الرداد عن عدة محطات مهمة في حياته المهنيّة والشخصيّة والعائليّة. وأكد في حديث مع “عرب وود” ان في عام 2007 قدّم أول عمل فني من خلال مسلسل “الدالي”، فحقق حلمه في التمثيل.

وفي 3 تموز/يوليو وفاة شقيقه فادي وقال “الله يرحمه”.

وفي عام 2015 أكد “الرداد” أنها كانت سنة جميلة وناجحة في كل المقاييس خاصة أنه قدّم فيها عملين، الأول فيلم “زنقة ستات” ومسلسل “حق ميت”.

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وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر هو تاريخ عيد زواجه من الممثلة ايمي سمير غانم في الجونة.

وفي 31 آذار/مارس عيد ميلاد زوجته ايمي.

ورداً على سؤال حول آخر هدية أحضرها الى زوجته؟ قال حسن: “مش فاكر والله”.

نذكر ان الممثل حسن الرداد شارك في رمضان 2019 بمسلسل “الزوجة 18″، بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحه، كوكي، إيناس كامل. تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.