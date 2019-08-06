وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان 11 أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائياً كبيراً في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، ومن المقرر أقامه الحفل يوم الأحد 11أغسطس الحالي. وفى سياق آخر، طرح كفورى أغنيته الجديدة " استشبهت فيكي"، علي موقع الفيديوهات الشهير يوم 19 يونيو الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو. Advertisements يذكر أن النجم اللبناني أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالاردن ،فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.



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