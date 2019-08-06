شاروخان يحوّل مسلسل La Casa De Papel إلى فيلم!

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام الهندية العديد من الأخبار التي تؤكد توجه نجم بوليوود الفنان الهندي شاروخان نحو خطوة غير مسبوقة وهي شراء حقوق المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel لتحويله إلى فيلم بالنسخة الهندية.
وأشارت التقارير ذاتها أن النجم الهندي يقوم حاليًا بقراءة النصوص المقترحة من صناع الفيلم راجكومار ومادهور وسانجاي ليلا، وسيعمل على إنتاج فيلم قصته مبنية على المسلسل الإسباني، حيث قام بشراء حقوق العمل من “نتفليكس”، ومن الممكن أن تكون البطولة من نصيبه إلّا أن ذلك لم يتم تأكيده حتى الآن.
مسلسل La Casa De Papel، هو مسلسل إسباني من إنتاج شبكة قنوات Netflix، وتدور أحداثه حول شخص غامض يدعو نفسه البروفيسور، ويقوم بتوظيف 8 أشخاص من ذوي الأسبقيات في عالم الجريمة، وفي بيت مهجور يقوم بتدريبهم لمدة 5 شهور للاستيلاء على أموال من البنك تقدر قيمتها بـ2.4 بليون يورو.
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