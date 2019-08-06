توبا بيكستون تصدم الجمهور بإطلالتها الأخيرة وتتعرض لهجوم لاذع – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: تواجدت النجمة التركية توبا بيوكستون المعروفة باسم لميس في الوطن العربي في حفل زفاف ابنة الفنان تامر ليفانت إلى جانب حبيبها رجل الأعمال اموت افيرغان وابنتيها.

وصدمت إطلالة الفنانة التركية في الحفل جمهورها، حيث اختارت فستانًا بسيطًا يُناسب الرحلات والشواطىء ولا يليق بالمناسبة، كما أبقت على تسريحة الشعر الإفريقية “الجدائل” التي كانت قد اعتمدتها مؤخرًا مع ربطها للخلف.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة توبا البسيطة جدًا، حيث انتقدها كثر بشدّة وأكدوا في تعليقهاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنها لا تهتم بإطلالاتها، ولم تظهر أنيقة سوى مرات قليلة جدًا، في حين طالبها محبوها باستشاره خبراء الموضة والأزياء خاصة عند الظهور في المناسبات العامة والخاصة.

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وتفاجأ الجمهور لوجود توأم بيوكستون معها في الحفل إلى جانب حبيبها، خاصة أنها قد تكون المرة الأولى التي يجتمع فيها توأم بيوكستون من طليقها الفنان التركي انور صايلاك مع حبيبها في مناسبة عامة.

وعلى صعيد مختلف نفت بيوكستون مؤخرًا وجود أي خلافات مع حبيبها أفيرغان مؤكدة ان علاقتهما على أفضل ما يكون وأنهما يقضيان وقتًا ممتعًا سويًا، كما نفت جميع الأخبار التي انتشرت حول وقوع خلاف بينهما على متن إحد الطائرات الخاصة خلال قضائهما إجازتهما الأخيرة.