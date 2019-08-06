“فاست آند فيوريوس” الجديد يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

متابعة بتجـــــــــرد: انتزع الفيلم الجديد “فاست آند فيوريوس بريزانتس: هوبز آند شو” صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية من فيلم “لايون كينغ” (الأسد الملك)، حاصداً 60.8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما أفادت شركة اكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

ويشارك في هذا الفيلم الجديد من سلسلة “فاست آند فيوريوس” دواين جونسون وجايسن ستايثام وإدريس إلبا. وقد تغلب فيلم التشويق هذا على فيلم “لايون كينغ” بنسخته الجديدة من إنتاج “ديزني”، الذي أعار نجوم أصواتهم لشخصياته، بينهم بيونسيه وجيمس إيرل جونز ودونالد غلوفر، وهو من إخراج جون فافرو. وقد حل ثانياً بإيرادات بلغت 38.2 مليون دولار.

وذهب المركز الثالث إلى فيلم “وانس أبون تايم إن هوليوود”، الذي يشارك فيه ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وأخرجه كوينتين تارانتينو، بإيرادات بلغت 20 مليون دولار. وجاء في المرتبة الرابعة “توي ستوري 4” بمجموع إيرادات بلغت 8.2 ملايين دولار.

أما المركز الخامس فاحتلّه فيلم “سبايدر مان: فار فروم هوم”، بعدما حقق عائدات بلغت 7.8 ملايين دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:

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6 – “يسترداي” مع 2.4 مليون دولار.

7 – “ذي فيرويل” مع 2.4 مليون دولار.

8 – “كرول” مع 2.2 مليون دولار.

9 – “علاء الدين” مع مليوني دولار.

10 – “أنابيل كامز هوم” مع 875 ألف دولار.