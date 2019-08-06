ريهانا تحتفل بموسم قصب السكر في بربادوس

متابعة بتجــــــــــرد: وصلت المطربة العالمية “ريهانا” إلى مسقط رأسها في بربادوس أمس، للاحتفال بمهرجان “Crop Over” السنوي، وهو تقليد عمره 200 عام ويوافق نهاية موسم قصب السكر.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن المطربة، سافرت إلى بلدها الأم بطائرتها الخاصة، قبل أن تظهر بإطلالة سوداء مثيرة من “ماكسي”.

كما حضرت “ريهانا” وهي أغنى مطربة في العالم، بثروة تقدر بـ600 مليون دولار، إحتفالا في المساء برفقة بعض الأصدقاء وأفراد العائلة في بريدجتاون.

وتنتهي اليوم احتفالات “Crop Over” الذي يعد من أهم ما يميز صيف بربادوس، بعد 3 شهور من الاحتفالات، التي بدأت في مايو الماضي، وكانت “رهانا” حريصة على حضور جزءا من الإحتفالات التقليدية الرائعة.

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انتقلت “ريهانا” إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، عندما وقعت مع ديف جام للتسجيلات، وأصبحت اليوم من قاطني المملكة المتحدة، بعدما صرحت لصحيفة نيويورك تايمز بأنها كانت تعيش في لندن منذ عام تقريبا بشكل سري.

وحصلت “ريهانا” هذا العام على المرتبة الأولى في قائمة المطربين الأغنى في العالم، لتتخطى المطربة الأمريكية “مادونا”.

ويأتي ذلك بعد عامين من إطلاقها لخط مستحضرات التجميل الخاص بها “Fenty Beauty”، التي حققت إيرادات بلغت حوالي 570 مليون دولار في عام 2018.