“الخليج 365” جواز سفر محمد عساف لقلوب العراقيين والعرب

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لاحياء اولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال ايام عيد الاضحى المبارك بتاريخ 14 آب المقبل، حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير أنها أنهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد.

Advertisements

ويأتي اختيار عندليب فلسطين لهذا الحفل بعد ان اطلق أغنية “مكانك خالي” والتي تخطت مشاهداتها 108 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية “الخليج 365” والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون ، لتكون اغنية ” الخليج 365 ” جواز السفر الذي أدخل “عساف” الى قلوب العراقيين والعرب بعد ان قدمها باللهجة العراقية.

من جهة أخرى يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة القادمة.