“الخليج 365” جواز سفر محمد عساف لقلوب العراقيين والعرب

Aug 06, 2019
يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لاحياء اولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال ايام عيد الاضحى المبارك بتاريخ 14 آب المقبل، حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير أنها أنهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد.
ويأتي اختيار عندليب فلسطين لهذا الحفل بعد ان اطلق أغنية “مكانك خالي” والتي تخطت مشاهداتها 108 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية “الخليج 365” والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون ، لتكون اغنية ” الخليج 365 ” جواز السفر الذي أدخل “عساف” الى قلوب العراقيين والعرب بعد ان قدمها باللهجة العراقية.
من جهة أخرى يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة القادمة.
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