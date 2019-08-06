القاهرة - لايف ستايل
أضافت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل ثلاثة ملايين مشاهدة لأغنية زوجها الفنان المصري تامر حسني "كفاياك أعذار"، التي حقق من خلالها 43 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب"، وعلى رغم الفارق الكبير بين الجمهورين، إلا أن جمهور بوسيل، التي اتخذت من تصميم الأزياء خطاً واقعياً لها، يلمح صراحة إلى رغبته بعودتها إلى عالم الغناء. وعدا عن نيل الأغنية ثلاثة ملايين مشاهدة حتى اليوم؛ فقد حصد الكليب أكثر من خمسة آلاف تعليق، بعضههم وصف صوتها بـ"الباعث على الاسترخاء"، وآخرون طالبوها بغناء أغنيات مفضلة لديهم لمطربين آخرين، فيما وجد بعضهم أن أدائها وإحساسها في الأغنية نفسها "فاق تامر حسني" الذي لم يتوان عن تقديم الدعم لزوجته في نهاية تتر الأغنية بكل ثقة.
فهل تستطيع ثلاثة ملايين مشاهدة إقناع تامر بعودة بسمه إلى الغناء باستقلالية ومن دون شروط؟
قد يهمك ايضاً:
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تمنح زوجها تامر حسني 3 ملايين مشاهدة لأغنية "كفاياك أعذار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.