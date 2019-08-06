بسمة بوسيل تمنح زوجها تامر حسني 3 ملايين مشاهدة لأغنية "كفاياك أعذار"

أضافت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل ثلاثة ملايين مشاهدة لأغنية زوجها الفنان المصري تامر حسني "كفاياك أعذار"، التي حقق من خلالها 43 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب"، وعلى رغم الفارق الكبير بين الجمهورين، إلا أن جمهور بوسيل، التي اتخذت من تصميم الأزياء خطاً واقعياً لها، يلمح صراحة إلى رغبته بعودتها إلى عالم الغناء. وعدا عن نيل الأغنية ثلاثة ملايين مشاهدة حتى اليوم؛ فقد حصد الكليب أكثر من خمسة آلاف تعليق، بعضههم وصف صوتها بـ"الباعث على الاسترخاء"، وآخرون طالبوها بغناء أغنيات مفضلة لديهم لمطربين آخرين، فيما وجد بعضهم أن أدائها وإحساسها في الأغنية نفسها "فاق تامر حسني" الذي لم يتوان عن تقديم الدعم لزوجته في نهاية تتر الأغنية بكل ثقة.

فهل تستطيع ثلاثة ملايين مشاهدة إقناع تامر بعودة بسمه إلى الغناء باستقلالية ومن دون شروط؟

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