نادين نجيم تعتذر عن فيلم أحمد عز وتحضر لمسلسل رمضاني من فكرتها

بعد أن أعلنت النجمةُ اللبنانيةُ، نادين نسيب نجيم، عن تحضيرها لشخصيّةٍ مختلفةٍ تظهر بها للجمهور في رمضان المقبل، وبدء الاجتماعات والكتابة الخاصة بشخصيتها، أكّدت نادين، أنها من اقترحتْ فكرة العمل المقبل، موضحة في تصريحاتٍ صحفية: "أحبَّ صُنّاع المسلسل الفكرة ويعملون حاليًا على تطويرها" موضحةً أنها تميل لقصص المعاناة التي تتضمّن لفتةً إنسانيةً بحتةً.

وكشفت النجمة اللبنانية، أنها اعتذرت عن الظهور في عملٍ سينمائي مع النجم المصري أحمد عز، دون أن تذكر اسمه، فقالت: "عُرض عليّ المشاركة في فيلم لأحمد عز، ولكنني اعتذرتُ".

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وعن سبب رفضها أكّدت أنّها كانت منهمكةً في تصوير مسلسلها "خمسة ونص" الذي عُرض في رمضان الماضي، مردفةً أنها لم تكن تملك الوقت الكافي للظهور في السينما مع الأسف.

وأشارتْ إلى أنه لا يوجد عمل درامي كامل، إلا أنها اعتبرت مسلسلها "خمسة ونص" أقرب عملٍ للكمال على كافة المستويات معترفةً بوجود بعض الهفوات البسيطة، فقالت نادين: "لا شك في أنّه تخلّلتْه هفواتٌ بسيطة، ولكن يمكن التغاضي عنها".

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وبشأن مصالحتها مع مواطنتها النجمة سيرين عبد النور، قالت نجيم إنها احتارت من ردود فعل الناس حول هذه المصالحة، قائلةً: "تحمّسنا لإتمامها وكان الكل يتمنّاها، ولكن بعد إتمامها حدث انقسام حولها".

وأكّدت نادين نجيم أنه لم يكن هناك مشكلة بينها وبين سيرين في الأساس ولكنها مجرّد مسافة بينهما ولم يُهاجما بعضهما عبر المحطات التلفزيونية، لكن البعض كان يشعر أنّ هناك تباعدًا بينهما ولكهما كسرَا الجليد.

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