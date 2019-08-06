هند صبري تؤكّد سعادتها باختيارها في لجنة تحكيم "مهرجان فينيسيا السينمائي"

عبّرت النجمة التونسية هند صبري عن فخرها باختيارها في لجنة تحكيم أفضل عمل أول في مهرجان "فينيسيا السينمائي الدولي" وهو واحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية في العالم. وأعربت عن سعادتها لكونها أول امرأة وفنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث في المهرجان ولكونها ستتعامل مع لجنة تحكيم بهذا المستوى السينمائي العالمي.

يذكر أن صبري مُنحت جائزة "فاتن حمامة" من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" قبل عامين، إضافة الى جوائز كثيرة خلال مسيرتها الفنية، منها أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها "زهرة حلب" في عام 2017 وثلاث جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في "الجزيرة" و"أحلى الأوقات" و"مواطن ومخبر وحرامي"، وأفضل ممثلة في "أيام قرطاج السينمائية" عن فيلمها "صمت القصور"، وأفضل ممثلة في "مهرجان نامور الدولي للأفلام الناطقة بالفرنسية" عن فيلمها "عرايس الطين".

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وفاز فيلمها "صمت القصور" الذي أخرجته مفيدة تلاتلي بـ "جائزة الكاميرا الذهبية" في "مهرجان كان السينمائي الدولي"، وشارك فيلمها "موسم الرجال" (مع المخرجة ذاتها) في قسم "نظرة ما" في "مهرجان كان"، إضافة الى مشاركة فيلمها "جنينة الأسماك" مع المخرج يسري نصر الله في بانوراما "مهرجان برلين السينمائي الدولي".

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وقدمت هند عبر مسيرتها 30 فيلمًا بين تونس ومصر وستة مسلسلات في البلدين.

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