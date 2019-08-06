شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريهانا تسمتع بأوقاتها فى سهرة نسائية مع صديقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصوريين النجمة العالمية ريهانا وهى تستمع بوقتها مع صديقاتها فقط، وذلك فى بريدجاتون عاصمة باربادوس، وظهرت ريهانا بإطلالة بسيطة وساحرة.

وكانت ريهانا لفتت الإنظار إلى ثروتها الضخمة مؤخرا عندنا اعلنت عن قيامها بعرض قصرها فى لوس أنجلوس للإيجار مقابل 35000 دولار شهريا وهو القصر الذى فشلت فى بيعه العام الماضى مقابل 7.5 مليون دولار أمريكى.

من جانب آخر تحقق النجمة العالمية ريهانا نجاحا منذ فترة لعالم الأزياء والموضة لتثبت أنها قادرة على وضع بصمتها فى هذا العالم، ليس فقط بإطلاق تصميمات جديدة بل ايضا بالتواجد فى هذه الأحداث المهمة، حيث حضرت ريهانا حفل إطلاق " Fenty Pop-Up " والذى أقيم فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وخطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بإطلالتها الساحرة، فقد اختارت أن ترتدى فستانا ذا تصميم أنيق باللون " الفوشيا " وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Fenty "، أما شعرها فظهرت بتصفيفة "الراستا" التى فاجأت بها الكثيرين.