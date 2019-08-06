شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحجر فى الهند والسبب لإجراء تصحيح الألوان والمكساج لفيلم "شيهانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج خالد الحجر فى الهند عمليات تصحيح الألوان والمكساج لفيلمه " شيهانه " الذى انتهى من تصوير كل مشاهده فى الاردن، وأكد الحجر لليوم السابع أن الفيلم يعتبره من أهم التجارب التى يقدمها لأنه يتناول موضوعا مهما جدا حيث تدور أحداثه حول العمليات الإرهابية التى تقوم بها داعش فى سوريا، من خطف وقتل وتعذيب وتفجيرات فى مناطق عديدة.

اما عن اختيار اسم " شيهانه " ومعناه فقال: هو اسم البطلة وهى طفلة تعيش فى سوريا وتتعرض أسرتها لهجوم من قبل داعش ويتم اختطافها، ويدور الفيلم فى إطار تشويقى حول الصراع الإنسانى.

المخرج خالد الحجر فى كانت آخر افلامه فى دور العرض فيلم "جريمة الإيموبيليا" من تأليفه وإخراجه، وشارك فى بطولته طارق عبدالعزيز، هانى عادل، ناهد السباعى، عزة الحسينى، أحمد عبدالله محمود، دعاء طعيمة.