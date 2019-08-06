بالصور| رحمة حسن بصحبة شقيقتها في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا من رحلتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس، برفقة شقيقتها.

وكتبت رحمة: "يوم عادي، تسوقنا، وبعض الأماكن زرتها في باريس، اللوفر، برج إيفل، وضريح الأميرة ديانا، والكثير مع شقيقتي".

وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار"، الذي حاز على نسبة مشاهدة ‏عالية، من بطولة "دلال عبدالعزيز، شيرين، سارة عبدالرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسري.‏