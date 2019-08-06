بالصور| رحمة حسن بصحبة شقيقتها في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا من رحلتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس، برفقة شقيقتها.
وكتبت رحمة: "يوم عادي، تسوقنا، وبعض الأماكن زرتها في باريس، اللوفر، برج إيفل، وضريح الأميرة ديانا، والكثير مع شقيقتي".
وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار"، الذي حاز على نسبة مشاهدة عالية، من بطولة "دلال عبدالعزيز، شيرين، سارة عبدالرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، هبة يسري.
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