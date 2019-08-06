توم هانكس ينشر صورة لسيارته الجديدة: "مثالية لشهر أغسطس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان الأمريكي توم هانكس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لأحدث سيارة قام بشرائها. وقال "هانكس" في تعليقه على الصورة: "قمت بشراء سيارة جديدة.. وهي مثالية لشهر أغسطس". واعتاد هانكس على شراء السيارات القديمة، ونشر صورها عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل. Advertisements يُذكر أن توم هانكس انتهى من تصوير دوره في فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، وطرح القائمون على الفيلم التريللر الرسمي له. فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، مبني على قصة حقيقية حول صداقة بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، ويشارك توم هانكس بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم كريس كوبر و ماثيو ريس و مادي كورمان و كتيي كريستال وغيرهم .

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