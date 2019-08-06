محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
خضعت الفنانة هنا شيحة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، لصالح غلاف إحدى المجلات الفنية.
وارتدت "هنا"، فستانًا باللون السماوي الشفاف من الأكمام ومزين بصورة طفلين من الأمام، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج "خفيف".
يذكر أن، الفنانة هنا شيحة انفصلت عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد أقل من عام على زواجهما، وبدأت قصة حبهما عندما إلتقيا في كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك"..
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الطلاق.. هنا شيحة أكثر جمالًا في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.