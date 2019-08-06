بعد الطلاق.. هنا شيحة أكثر جمالًا في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

خضعت الفنانة هنا شيحة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، لصالح غلاف إحدى المجلات الفنية.

وارتدت "هنا"، فستانًا باللون السماوي الشفاف من الأكمام ومزين بصورة طفلين من الأمام، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج "خفيف".

يذكر أن، الفنانة هنا شيحة انفصلت عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد أقل من عام على زواجهما، وبدأت قصة حبهما عندما إلتقيا في كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك"..