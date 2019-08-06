شكرا لقرائتكم خبر عن سلوي محمد علي عضو لجنة تحكيم المسابقة الأولي بالمهرجان القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة سلوي محمد علي كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الأولي بالمهرجان القومي للمسرح المصري والتي تضم العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح مثل مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص وتضم تلك المسابقة ( 13 ) جائزة موزعة علي كل فروع العمل المسرحي من تأليف وإخراج وتمثيل وديكور وموسيقي وأزياء وإضاءة وغيرها من الجوائز ويبلغ إجمالي قيمة كل جوائز تلك المسابقة ( 190 ) ألف جنيه مصري .

الفنانة سلوي محمد علي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح كما أنها حققت شهرة كبرى بفضل أداء دور (الخالة خيرية) في برنامج الأطفال (عالم سمسم)، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المساعدة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، من أفلامها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع، وشاركت في مسلسلات "بنت اسمها ذات"، و"سيرة حب".

Advertisements

الدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.