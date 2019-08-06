شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض الجزء الأول من المسلسل العائلى "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيد قناة DMC عرض الجزء الأول من المسلسل العائلى "ابو العروسة"، من بطولة النجمين سيد رجب وسوسن بدر، وجاء إعادة عرض المسلسل بناء على طلب المشاهدين نظزاً للنجاح الكبير الذى حققه المسلسل وقت عرضه، وبدأت القناة في عرض أولى حلقات المسلسل أمس الأحد .

ويناقش المسلسل عدة مشاكل اجتماعية، ويسلط الضوء عليها مثل علاقة الآباء بأبنائهم، داخل الأسرة أو خارجها وكذلك نفقات الزواج فى وقتنا الحالي والتي فاقت كل التوقعات أيضا مشكلة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة إذا جمع الحب بين طبقتين مختلفتين بينهما فوارق كثيرة، وأيضاً الخيانة وحب التملك ومحاولة فهم الآخرين وأكثر من قضية أخرى.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.