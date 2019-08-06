منى السابر والدة حلا الترك تتعرض لانتقادات لاذعة بعد خلعها الحجاب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - تعرضت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها بعد نشرها اول صورة لها بعد خلع الحجاب.

فقد نشرت منى السابر صورة ظهرت فيها برفقة صديقتها وبدون حجاب بشكل رسمي للمرة الأولى، وعلقت قائلة: “بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة”.