"جاز" فلسطين يتجول بين القدس ورام الله وحيفا بليالى مهرجاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور الموسيقى الفلسطيني لحضور فعاليات ليالي مهرجان الجاز الفلسطيني المستقل "مهرجاز"، والذى يعود هذا العام بنسخته الثالثة، بداية من 16 أكتوبر المقبل. ويقدم المهرجاز توليفة موسيقية مركزة بأكثر من 6 سهرات جماهيرية في موسمه الثالث هذا العام محتضنًا نخبة من أبرز التجارب الموسيقية في مجال مزيكا الجاز، منقسمة بين ثلاثة محطات، حيفا ورام الله والعاصمة الفلسطينية القدس، ويستمر على مدار 10 أيام حيث يسدل ستاره مساء السبت 26 أكتوبر.

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