شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر "مايوه" هيدى كلوم من تصميم دار أزياء Melissa Odabash والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " هيدي كلوم " واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة ، حيث تخطف دائما الأنظار بإطلالاتها المميزة و التي تحصد إعجاب المعنيين بالأزياء و الموضة من مختلف الأعمار كونها دائما تختار التصميمات التي تتمتع بالرقي .

وبظهور هيدي كلوم ( 46 عام ) أمس في كابري علي احدي الشواطئ في كابري و هي تستمتع بوقتها كان " المايوه " ذو اللون الابيض و التصميم البسيط محط تركيز الكثيرين ، فقد حمل التصميم إمضاء دار أزياء " Melissa Odabash " ، وقد وصل سعر "المايوه" الي 225 جنية استرليني .



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