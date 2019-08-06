تلعب على الشاطئ.. تارا عماد تنشر صورًا من إجازتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنان تارا عماد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من إجازتها التي تقضيها بالساحل الشمالي.
وظهرت تارا، في الصور وهي تلعب على الشاطئ، وتمارس التمارين الرياضية مع أصدقائها في جو من المرح.
يُذكر أن الفنانة تارا عماد يُعرض لها حاليا في السينما، فيلم الفيل الأزرق 2 من بطولة كريم عبدالعزيز تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
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