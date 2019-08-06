المطرب العالمي راس فيتال ينشر فيديو من رحلته الأولى بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المطرب العالمي راس فيتال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له مع زوجته، على هامش حفلته الأخيرة في مصر، حيث زار منطقة الأهرامات وبعض الأماكن السياحية.

وكتب فيتال في تعليقه على الفيديو: "لأول مرة في مصر".

وأقيم حفل مغني الراب العالمي راس فيتال، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يوم 2 أغسطس الماضي.

وبدأ فيتال جولته الغنائية العالمية يوم السبت 6 يوليو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية بالحفل الذي أحياه في هونولولو، وطاف خلال الجولة عدة دول، هي هاواي، نيوزيلندا، أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، مصر، البرتغال.