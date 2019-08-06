بسبب صورة.. وصلة غزل بين شيماء سيف وزوجها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر المنتج الفني محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، صورة لها عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام".

وكتب كارتر: "الصورة دي متاخدة سكرين شوت من عيني، أنا شايف شوشو كدة ومش هتكبر عمرها في نظري، لأنها مش مراتي وبس، دي بنتي اللي أنا مبسوط وفرحان بيها، بشوفها في نومها طفلة، وبشوفها في زعلها طفلة، وبشوفها في ضحكتها طفلة".

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وأضاف كارتر: "النهاردة عيد ميلاد بنتي وبنوتي وحببتي وصحبتي وأختي ومراتي وأمي، النهاردة ربنا جابلنا هدية علشان تسعد الوطن العربي كله بخفة دمها، وضحكتها اللي بتداوي القلوب وبتعالج الناس من الاكتئاب، أسعد لحظة في حياتي لما بلاقي حد كاتبلك أنا كان عندي إكتئاب وخفيت علي إيدك".

وتابع كارتر: "لأن الإحساس ده بجد كان عندي قبل ما أعرفك، كنت بضحك وبهرج بس لما كنت بقعد مع نفسي بكتئب دلوقتي انتي سبب الضحكة وسبب النفس اللي بتنفسه، بحبك يا أغلى من عمري، كل سنة وانتي في قلبي وفي حضني وربنا مايحرمني منك أبدًا".

وكتبت شيماء سيف، ردًا على زوجها: "أنت حبيبي وحب عمري كله ربنا ميحرمنيش منك أبدًا".