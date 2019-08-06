إبراهيم فرح في المستشفى.. ونجله يطلب الدعاء له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر محمود إبراهيم، نجل الفنان إبراهيم فرح، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك"، تدوينة طلب فيها الدعاء لوالده.

وكتب محمود: "أدعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة، ومحتاج دعواتنا كلنا، هو الآن في العناية المركزة".

وتعرض فرح لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات القاهرة، وقال نجله إن حالة والده الصحية تدهورت بشدة، وهو يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وحظي فرح بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصري بعد أداء دور "الشيخ عبدالقادر" في مسلسل "الخواجة عبدالقادر".