محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر محمود إبراهيم، نجل الفنان إبراهيم فرح، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك"، تدوينة طلب فيها الدعاء لوالده.
وكتب محمود: "أدعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة، ومحتاج دعواتنا كلنا، هو الآن في العناية المركزة".
وتعرض فرح لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات القاهرة، وقال نجله إن حالة والده الصحية تدهورت بشدة، وهو يتلقى العلاج في العناية المركزة.
وحظي فرح بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصري بعد أداء دور "الشيخ عبدالقادر" في مسلسل "الخواجة عبدالقادر".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم فرح في المستشفى.. ونجله يطلب الدعاء له (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.