"يا إمّيمتي".. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن وفاة جدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الفنانة التونسية أماني السويسي وفاة جدتها، عبر حسابها الشخصي في منوقع "انستجرام".

ونشرت أماني صورة لها مع جدتها وعلقت: "يا إمّيمتي يا غالية لشكون خليتني أنا وماما، قلبي محرووووق، معاك وبجنبك عمري كلو وكبرتيني ودللتني واللي قاهرني موتك وأنا بعيدة، مانيش مصدقة إني مش بش نسمع صوتك وانتي تناديلي وموش بش نشم ريحتك ونعنقك كيما العادة".

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وتابعت أماني: "اللي قاهرني أني موش بش تدعيلي هاكي الدعوة متاع كل يوم، يقوي سعدك يا بنيتي ويبعد عليك ولاد وبنات الحرام، وجعتي كبيرة يا ربي صبرني يا رب وصبر ماما وقويها، يا رب أرحم جدتي ونعمها بالجنة وأغفر لها وأسكنها فسيح جناتك".

وبدأت أماني مشوارها من خلال برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الثاني، وهى إحدى الطلاب الذين تأهلوا للنهائيات بدون أن تكون من "النومينيز" واحتلت المرتبة الأولى مرتين، ولكن لم يحالفها الحظ بسبب تصويت الجمهور.

وأصدرت ألبومها الأول مع شركة روتانا وهو "وين" سنة 2007، وتعاونت فيه مع كبار الفنانين والملحنين.