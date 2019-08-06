إذا أعجبتك غرفة عزل "الفيل الأزرق".. لديك فرصة لتزورها في هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لغرفة العزل، من فيلمه "الفيل الأزرق2".

وكتب مراد في تعليقه على الصورة: "عيش تجربة "فريدة" في أوضة العزل، اتصوروا وابعتولنا الصور على هاشتاج #أوضة_العزل

هتلاقيها موجودة دلوقتي في السينمات دي: بوينت 90، مول العرب، سيتي ستارز، أمريكانا بلازا، كايرو فيستفال مول".

غرفة العزل هي غرفة للحالات الخطرة في عنبر 8 غرب بمستشفى العباسية للأمراض العقلية، الغرفة التي تواجد بها الفنان خالد الصاوي في الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق"، والفنانة هند صبري في الجزء الثاني من الفيلم.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزير ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎