سما المصري من هولندا: “الرجاله الأجانب بتعاكس عادي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الاخيرة في هولندا.

وارتدت سما المصري في هذه الصور ملابس ضيقة اظهرت مفاتن جسدها وظهرت في احداها بين رجلين كانا ينظران اليها وعلقت قائلة: “دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.