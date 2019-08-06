سلاف فواخرجي توجه رسالة لأسماء الأسد بعد شفائها من السرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة خاصة للسيدة اسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، والذي أعلنت إصابتها به العام الماضي.

وقالت سلاف فواخرجي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “زهرة سوريا، وعطرها الجميل، فرحتي قلوبنا بانتصارك عالمرض... الرحلة كانت صعبة ومع هيك بقيتي عم تعطي وما وقفتي بلحظة رغم التعب... وعلمتينا شو يعني أمل وقوة وإصرار”.

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وأضافت: “الرحلة الجاية معك واثقين إنها حتكون اكتر قوة وعطاء وبناء.. الحمدلله على سلامتك ياست الكل والله يشفي كل سيدة”.

وكانت أسماء الأسد، قد أعلنت في مقابلة لها مع التلفزيون السوري شفائها تمامًا من مرض السرطان قائلة: “انتصرت عليه”، وظهرت بشعرها للمرة الأولى بعد أن كانت تظهر بوشاح على رأسها خلال فترة تلقيها للعلاج.

زوجة الرئيس السوري كانت قد أعلن التلفزيون السوري العام الماضي إصابتها بسرطان الثدي ونشر صورة لها خلال تلقيها العلاج داخل المستشفى وهي تتلقى العلاج وإلى جوارها الرئيس السوري بشار الأسد، وظهرت في أكثر من صورة لها وهي تضع وشاح على الرأس.