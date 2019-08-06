كواليس تصوير مسلسل «قيامة عثمان» لبوراك أوزجفيت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيًا باسم “كمال”، في مسلسل “حب أعمى”، استعداده لتصوير مسلسله الجديد “قيامة عثمان”.

المسلسل تم بناء مدينة كاملة لتصويره بين الأراضي في ريفا، ويتضمن حانات، وحمامات، ومساجد، وكنائس، وتم إنشاءها بأدق التفاصيل وأماكن حقيقية.

وكان بوراك قد تدرب على ركوب الخيل لمدة 6 شهور ويعمل في موقع التصوير ما يقارب 1500 شخص.

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مسلسل “قيامة عثمان”، هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر “قيامة أرطغرل”، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

”قيامة عثمان”، سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية “حب أعمى”، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغو.

يذكر أن الفنان التركي، زار لبنان للمرة الأولى في شهر يونيو الماضي وذلك لحضور افتتاح إحدى ماركات الملابس النسائية الشهيرة.

وتسببت زيارة النجم الشهير في أزمة كبيرة بسبب تدافع الجماهير لالتقاط صور تذكارية معه، الأمر الذي تسبب في تكسير واجهات المعرض وتم تهريب النجم عن طريق مخرج الطوارئ بعد أن ظل بعض الوقت في المستودع.