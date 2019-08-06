أحمد فهمي يلجأ لمباحث الانترنت.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم أن الحسابات الشخصية لعدد كبير من الفنانين تكون موثقة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود منتحلي شخصياتهم الذين يسببوا المشكلات.

الفنان أحمد فهمي قال إنه لجأ إلى مباحث الانترنت بسبب انتحال شخص لاسمه، والتحدث عن شخصيات عامة، وإحراجه مع الجمهور.

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ونشر الفنان صورة من البوست المزيف، وكتب معلقا عبر حسابه الخاص: « مساء الخير .. بجد مش قادر اصدق الشخص المريض اللي منتحل اسمي و شخصيتي و بيقول كلام علي لساني .. عايز اطلب من كل الناس و احذركم من الشخص ده .. و انا بالفعل اخدت إجراءات مع مباحث الإنترنت .. و العقوبة ٦ شهور حبس لأي شخص ينتحل شخصية حد تاني .. ربنا يحفظنا جميعا من الأشكال دي».

من ناحية أخرى، طرح فريق “واما” أغنية جديدة بعد غياب استمر لـ7 سنوات، بعنوان “شمس بحر”، من كلمات تامر حسين وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي.

أحمد فهمي يسير بخطوات ثابتة وناجحة في مجال التمثيل، حيث شارك ماجي بو غصن مسلسل «بروفا»، وحقق نجاحا كبيرا منذ عامين من خلال مسلسل «لأعلى سعر»، مع نيللي كريم، وقبله مسلسل «ميزان»، مع غادة عادل.