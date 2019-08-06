أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى لندن في رحلة علاج، وذلك بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام على مرافقتها.

أحلام كشفت تطورات الحالة الصحية لفجر، مؤكدة أنها تتعافى ببطء، لافتة إلى أنها فخورة بها لأنها امرأة قوية وستتغلب على مرضها.

الفنانة الإماراتية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “هذه المرأة القوية الجبارة المحنكة إعلامياً وسياسياً وكاتبه ترفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء أشعر بالفخر اني عرفتها في يوم من الأيام”.

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وأضافت: “أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي.. أشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أوعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبه انا انتظرك #فجرالسعيد”.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل ما حدث، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.