هند صبري تمنع ابنتيها من مشاهدة «الفيل الأزرق2».. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صرحت الفنانة التونسية هند صبري أنها لن تسمح لابنتيها “عاليا وليلى” بمشاهدة فيلمها الجديد “الفيل الأزرق2”.

الفنانة التونسية أرجعت سبب ذلك إلى سنهما الصغير، لافتة إلى أنها ستسمح لهما بمشاهدته، ولكن بعد مرور عدة سنوات.

هند قالت: “لا أقدم عملاً لا تشاهده ابنتاي، لكنهما ستريانه بعد عدة سنوات، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذه النوعية”.

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يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، ولديها منه ابنتين هما “عليا وليلى”.

وفيلم “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، كما يظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف مثل خالد الصاوي وشيرين رضا، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎، والفيلم تقوم فكرته على التشويق والإثارة والغموض في الأحداث.

وقد تم طرح فيلم “الفيل الأزرق 2” قبل أسبوعين من حلول موسم عيد الأضحى المبارك، والذي سيتم طرح خلاله عدد من الأفلام المنافسة، وأبرزها فيلم “خيال مآتة” للفنان أحمد حلمي، وفيلم “ولاد رزق2” للفنان أحمد عز.