لطيفة تحيي حفل غنائي كبير بمهرجان طبرقة.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة التونسية لطيفة حفل غنائي كبير ضمن فاعليات مهرجان طبرقة، بحضور جماهيري كثيف.

الفنانة التونسية تألقت في الحفل بفستان أسود طويل، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي، في إطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمههورها.

لطيفة قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها: “ولد بلادي، حبك هادي، ويا سيدي مسي علينا، وبحة، ومن كم يوم، ويا غدار، وبحب فغرامك، إن شا الله، بالعربي”.

الفنانة التونسية أشعلت الأجواء بوصلة رقص، ورافقها مجموعة من الشباب الراقص، والفنان رشدي بلقاسمي الذي أدى لوحات راقصة.

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لطيفة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “من حفلي بالأمس في مهرجان طبرقة الدولي .. سعدت بالسهرية الرائعة مع أحلى جمهور”.

وكانت لطيفة، قد أعلنت منذ فترة أن هناك حملة تحاك ضدها في بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء أكثر من حفل كان من المقرر أن تحييه هناك.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها”.

وأعلنت لطيفة مؤخرا عن تواصل محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسي، معها للوصول إلى حلول بشأن إلغاء حفلاتها، كما كشفت عن تلقيها اتصالات من بعض المسئولين عن إدارة المهرجانات لحل الأزمة، مؤكدة أنه ستكون هناك أخبار مفرحة بشأن حفلاتها في تونس، معربة عن امتنانها وشكرها لكل من تعاطف معها واهتم بهذا الأمر.