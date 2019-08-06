إعلامي لبناني يكشف السبب الحقيقي وراء استقالة مدير أعمال هيفاء وهبي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، استقاله مؤخرا وذلك على الرغم من دفاعها عنه.
الصحفي اللبناني، إيلي باسيل، كشف أن السبب الحقيقي لاستقالة الوزيري ليس المعلن وهو لتعرضه للإهانة هو وعائلته من جمهور هيفاء بسبب تعليقه على إلغاء حفل مشروع ليلى، بسبب مهاجمتهم للدين المسيحي بأغنية تم إطلاقها مؤخرا.
إيلي باسيل، قال في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، إنه قبل حفل هيفاء وهبي، الاخير في القاهرة التقى مدير اعمالها بصاحب اكبر شركة منتجة للأفلام في مصر، والذي حاول بقوة التعاقد معها لتصوير فيلم إلا أن الوزيري فاجأه بقوله بأنه يمكنه ان يؤمن له فنانة اخرى بثمن اقل.
وأكد أنه اتصل بشقيقة هيفاء واعلمها بالأمر، إلا ان الأخيرة قامت بتكذيبه واصرا على البقاء مع الوزيري وتصديقه بكل ما يقول، إلا أن الاخير فضل الانسحاب من نفسه في هذا الوقت واعلن استقالته.
وبررّ وزيري الاستقالة رابطا الامر بتغريدة له في حق فرقة “مشروع ليلى”، لافتاً الى أن أهله تعرضوا للسبّ بسبب تعبيره عن رأيه وفكره رغم أنه يعمل في إدارة أعمال هيفاء دون مقابل مادي.
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