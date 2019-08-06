جيني إسبر تخضع لعملية جراحية دقيقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لعملية جراحية دقيقة، بأحد مستشفيات مدينة اللاذقية، حيث مكثت هناك عدة أيام، وعادت لمنزلها بعد تحسن حالتها واستقرار وضعها الصحي.

جيني ازالت خلال العملية ورم ليفي حميد من البطن، ودخلت الفنانة في فترة نقاهة بمنزلها، على أن تعود لاسئناف نشاطها الفني خلال الفترة القليلة المقبلة.

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يُذكر أن جيني إسبر شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

من ناحية أخرى، تستأنف جيني نشاطها الفني بتصوير الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» من إخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته أمام جيني وباقة من من النجوم، أبرزهم؛ فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرين.