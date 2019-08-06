محمد رمضان ودرة برفقة والدة رامي مالك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة النجم المصري العالمي رامي مالك، والفنانة التونسية درة.

محمد رمضان، علق على الصورة قائلًا: “مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضًا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات مصري وأفتخر”.

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وكان محمد رمضان، قد تم تكريمه مؤخرًا من قبل مجلة “enigma”، بأمريكا، وقدم خلال الحفل أغنية “زلزال”، والتقط العديد من الصور التذكارية مع الحضور.

المجلة تقيم احتفالًا سنوياً لتكريم عدد من النجوم العرب في عدد من المجالات بسبب تألقهم في نشاطاتهم الخاصة، وكان من ضمن نجوم الفن في الدورات السابقة، كل من النجمة يسرا، وليلي علوي، ومنى زكي، وأحمد حلمي، وعمرو يوسف، ونيللي كريم، واَسر ياسين، وغيرهم.

يذكر أن أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حقق نجاحًا كبيرًا بكليب “انساي”، الذي حقق مشاهدة عالية بعد طرحه عبر يوتيوب يوم الأربعاء 17 يوليو، واحتل من خلاله المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب