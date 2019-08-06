لماذا قالت أنغام لأمير طعيمة: تنقطع أيدك؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، إنه جمعه مشوار غنائي كبير مع الفنانة أنغام بالإضافة إلى صداقتهما التي امتدت لفترة طويلة والتي أسفرت عن نجاحات متعددة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الستات ما يعرفون يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc أنه اقترح مؤخرا على أنغام تغيير بعض الكوبليهات في أغنية كان قد انتهى من كتابتها قبل طرحها، وكان ردها “تنقطع إيدك أنا عايزاها كده متغيرش فيها حاجة”.

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وأوضح أن أول أغنية جمعته بأنغام بدأت فعليا منذ 2005 كانت “أستنى ليه”، وعلى الرغم من ذلك يمتلكان تعاوناً فنياً مثمراً وكيمياء خاصة بأكثر من 40 أغنية، كان آخرها ألبوم “حالة خاصة جداً”.

كما أكد خلال اللقاء أنه يكتب الأغنية اولا ومن بعدها يختار المغنية التي يتناسب صوتها مع الكلمات كما أنه من الممكن أن يخرج عن المألوف ويقدم أغنية لفنانة بشكل جديد تماما عما اعتاد عليه جمهورها ولكن يكون متناسب معها.

وكشف خلال الحلقة عن سر كتابته المتعددة عن مشاعر المرأة مؤكدا أن المرأة مليئة بالتفاصيل عن الرجل، وأن هذه الصفات يكتسبها من الحوارات العادية أو مشاهد الأفلام.