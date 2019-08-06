أحمد حلمي يروّج لـ «خيال مآتة» بجلسة تصوير مع منة شلبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري أحمد حلمي لجلسة تصوير جديدة برفقة الفنانة منة شلبي للترويج لفيلمهما الجديد “خيال مآتة”.

الاستايلست مي جلال نشرت مجموعة صور ومقطع فيديو من كواليس الجلسة، والتي غلب عليها طابع الطرافة، وقد أطل كل من حلمي ومنة في الجلسة بملابس سوداء.

وكان الفنان أحمد حلمي قد نشر مؤخرا الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد “خيال مآتة”، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى القادم.

الفنان المصري ظهر في تريلر الفيلم بملامح مختلفة تماما، حيث ظهر بإطلالة رجل عجوز، كما أن نبرة صوته كانت مختلفة أيضا.

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حلمي أرفق الإعلان الدعائي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “فيلم خيال مأته - العيد الكبير ٢٠١٩ - اتمني من كل قلبي انه يعجبكوا – يارب”.

وحرصت الفنانة المصرية منى زكي على تهنئة زوجها بفيلمه الجديد، حيث كتبت تعليق تضمن الكثير من الرسومات لقلوب.

وفيلم “خيال مآتة” بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.