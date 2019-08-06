هنا شيحة متألقة في أول جلسة تصوير بعد الطلاق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية هنا شيحة لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور خالد فضة.

وتعد هذه الجلسة هي أول جلسة تصوير لهنا بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، في شهر يوليو الماضي.

الفنانة المصرية تألقت في الجلسة بفستان طويل باللون التركواز منفوش من أسفل، من توقيع المصمم مهند كوجاك، وانتعلت حذاء عالي باللون الفضي.

هنا تركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة، وصبغته باللون النحاسي، وزينته بإكسسوارات زادتها جمالا، وأطلت بمكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.

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وكانت هنا شيحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر 9 شهور فقط، وفي هدوء تام.

هنا أكدت على احترامها الشديد لأحمد فلوكس، وقالت إنه لم يسئ لها ولم يفعل ما يجرحها، ولكنهما بعد شهور زواج لم يشعران بالراحة سويا، مما جعلهما يقرران الانفصال.

الفنانة المصرية قالت إن مواجهة الإعلام بخبر الانفصال شغلها هي وأحمد لفترة وكان سبب توترها، ولكنهما قررا في النهاية أن يعلنان الخبر، ولا يضعا أي أمور أخرى في الاعتبار.

وشددت على وجود علاقة ود وصداقة بينها وبين أحمد فلوكس، واستدلت على ذلك بتصويرهما مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بعد الانفصال، وكذلك تشجيعها له وحضور العرض الخاص لفيلم «الممر» برفقته، رغم وقوع الطلاق.