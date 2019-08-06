من هو بديل الفنان فاروق الفيشاوي في مسرحية «الملك لير»؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري مجدي الهواري، عن الممثل البديل للفنان الراحل فاروق الفيشاوي في عروض مسرحية “الملك لير”، والتي يتم عرضها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح كايرو شو.

وقال مجدي الهواري، في تصريحات صحفية إن الفنان أحمد فؤاد سليم، يقوم بتجسيد دور “جلوستر” في المسرحية بديلًا دائمًا للفنان الراحل فاروق الفيشاوي”.

وأضاف: كما يقوم الفنان أيمن الشيوي بالمشاركة في المسرحية ليحل محل الفنان أحمد فؤاد سليم.

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد رحل عن عالمنا يوم الخميس 25يوليو بعد صراع مع مرض السرطان ورحل بعد ساعات قليلة من دخوله في غيبوبة مبدية عن عمر يناهز ال 67عاما.

وتسبب خبر وفاته في صدمة كبيرة لنجوم الفن في مصر والوطن العربي، وذلك لأن الفنان الراحل كان قد فاجأ الجميع بإعلان خبر إصابته بالسرطان خلال حفل تكريمه في مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط.

مسرحية “الملك لير” يشارك الفنان الكبير يحيى الفخراني في بطولتها النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبدالغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم